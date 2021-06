Supplenze da graduatorie ATA terza fascia | “ho presentato domanda lontano da casa” | nessuna conseguenza se si rinuncia

Advertising

orizzontescuola : Supplenze da graduatorie ATA terza fascia, “ho presentato domanda lontano da casa”: nessuna conseguenza se si rinun… - Puglianews24I : La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono in pubblicazione, a questo link, le graduatorie… - ProDocente : GPS supplenze nuove graduatorie: esclusi i docenti di ruolo assunti dal 1° settembre 2020, con o senza riserva - zazoomblog : GPS supplenze nuove graduatorie: esclusi i docenti di ruolo assunti dal 1° settembre 2020 con o senza riserva -… - orizzontescuola : GPS supplenze nuove graduatorie: esclusi i docenti di ruolo assunti dal 1° settembre 2020, con o senza riserva -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenze graduatorie

Orizzonte Scuola

Valutazione titoli informatici3fascia ATA: nonostante siano trascorsi più di tre anni dalle modifiche apportate, sono ...2014/2017 ha presentato nelle domande di aggiornamento...... in un Paese che ha già migliaia di insegnanti che ogni anno sono chiamati dalleper le, le famose GPS". "L'appello che noi rinnoviamo alla politica in questo inizio di ...Assunzioni docenti per l'anno scolastico 2021/22, avvisi pubblicati dagli USR in relazione alla procedura (in aggiornamento).In caso di mancata accettazione di una supplenza su posto di sostegno è illegittimo cancellare il docente da tutte le classi di concorso in ...