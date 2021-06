Super Animal Royale si tuffa nell’estate con un evento tutto nuovo (Di martedì 29 giugno 2021) Metti via le tue giacche pelose perché Modus Games e Pixile Studios oggi hanno annunciato che Super Animal Royale è pronto per andare in spiaggia! L’evento Super Summer Royale è iniziato ed è pieno zeppo di nuovi divertenti contenuti per la gioia dei fan. Gioca ora su Xbox Game Preview su Steam mediante l’accesso anticipato. Questo evento estivo limitato sarà disponibile fino al 20 luglio, quindi approfittane finché potrai. Raccogli cestini di frutta per ottenere 8 ricompense estive in edizione limitata, oltre a 17 oggetti dagli eventi Summer Royale ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 29 giugno 2021) Metti via le tue giacche pelose perché Modus Games e Pixile Studios oggi hanno annunciato cheè pronto per andare in spiaggia! L’Summerè iniziato ed è pieno zeppo di nuovi divertenti contenuti per la gioia dei fan. Gioca ora su Xbox Game Preview su Steam mediante l’accesso anticipato. Questoestivo limitato sarà disponibile fino al 20 luglio, quindi approfittane finché potrai. Raccogli cestini di frutta per ottenere 8 ricompense estive in edizione limitata, oltre a 17 oggetti dagli eventi Summer...

Advertising

FedericaR1989 : @Morbilla_ Pesantino ma super utile, io ho il v8 animal se non sbaglio e coi peli del gatto è perfetto - aclife : #AnimalCrossing: #NewHorizons, un utente di #Reddit ha ricreato una stanza ispirata a #SuperMario! ????? #ACNH… - Cssndrmrmsglt : Animal kay ryzza HAHAHAHAHAHAHAHSJSHSHHAH SUPER THIN ?? - GreggWebb : @Jeb_R Super Animal Royale in person.... - Animal_Genocide : RT @MalaNova13: @Animal_Genocide @LaStampa Ci vorrebbe un manuale di antropolgia specifico per questa suburra. Randagio no, perché sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Super Animal Classifica italiana: FIFA 21 torna in testa ... NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH 6 JUST DANCE 2021 SWITCH 7 CYBERPUNK 2077 PS4 8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH 9 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY* SWITCH 10 MIITOPIA* SWITCH CONSOLE 1 FIFA ...

Nintendo Switch Pro vs Nintendo Switch: una simulazione mostra come apparirebbero i giochi attuali ... The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Monster Hunter Rise, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons , il prossimo Breath of the Wild 2 basato sul trailer mostrato all'E3 2021, Super ...

Super Animal Royale si tuffa nell’estate con un evento tutto nuovo GamerBrain.net Super Animal Royale si tuffa nell’estate con un evento tutto nuovo Metti via le tue giacche pelose perché Modus Games e Pixile Studios oggi hanno annunciato che Super Animal Royale è pronto per andare in spiaggia! L'evento ...

Mario Golf: Super Rush si piazza al primo posto nella classifica UK Non sorprende che un altro gioco Nintendo first-party sia riuscito a conquistare la vetta delle classifiche di vendita al dettaglio nel Regno Unito. Mario Golf: Super Rush si unisce a Super Mario 3D W ...

... NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH 6 JUST DANCE 2021 SWITCH 7 CYBERPUNK 2077 PS4 8CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH 9MARIO 3D WORLD + BOWSER'S FURY* SWITCH 10 MIITOPIA* SWITCH CONSOLE 1 FIFA ...... The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Monster Hunter Rise, Mario Kart 8 Deluxe,Crossing: New Horizons , il prossimo Breath of the Wild 2 basato sul trailer mostrato all'E3 2021,...Metti via le tue giacche pelose perché Modus Games e Pixile Studios oggi hanno annunciato che Super Animal Royale è pronto per andare in spiaggia! L'evento ...Non sorprende che un altro gioco Nintendo first-party sia riuscito a conquistare la vetta delle classifiche di vendita al dettaglio nel Regno Unito. Mario Golf: Super Rush si unisce a Super Mario 3D W ...