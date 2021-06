Subaru WRX - Si avvicina il debutto della nuova generazione

(Di martedì 29 giugno 2021) Laprepara il ritorno di una leggenda, la sportiva WRX. Il costruttore giapponese ha infatti diffuso il primo teaser del nuovo modello, offrendoci per il momento un solo, ma particolarmente significativo per gli appassionati, dettaglio: si trattapresa d'aria sul cofano motore dedicata al boxer sovralimentato, elemento che accompagna le vetture sportiveCasa delle Pleiadi fin dall'inizioloro gloriosa carriera. Il teaserberlina. L'attuale WRX, commercializzata negli Stati Uniti e in Giappone, ma assente dai listini italiani, è basata sulla carrozzeria a tre volumi. Il video ...

AUTOREXSRL : SUBARU WRX STI 2.5 Legendary Edition numerata pronta consegna. 87.000 € IVA esposta - WRX_STI_345_r_ : RT @kilin_rc: ASSETTO CORSA THE ALL-NEW 2022 SUBARU BRZ

Nonostante sia ufficialmente iscritto alla gara con la Subaru Impreza WRX Sti, Christian Gabbarrini non ci sarà. Il pilota umbro, secondo nella Coppa ACI Sport Gruppo N 4 ruote motrici nel Campionato ... La Subaru prepara il ritorno di una leggenda, la sportiva WRX. Il costruttore giapponese ha infatti diffuso il primo teaser del nuovo modello, offrendoci per il momento un solo, ma particolarmente sig ... Il portacolori della Casarano Rally Team tenterà di dare seguito alle prestazioni dei primi due appuntamenti. Nella "Repubblica" assente Gabbarrini.