Striscia la Notizia | scelte le nuove Veline? L’indiscrezione

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 29 giugno 2021) Diversi giorni fa Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno detto addio in lacrime in tv ala, dove hanno coperto il ruolo diper 4 anni, e in queste ore si apprende che al posto loro sono a quanto pare già statele, entrambe provenienti da Amici di Maria De Filippi. Lain questione giunge da un noto giornale e non si esclude che con il loro arrivo potrebbe esserci un cambiamenti repentino al tg satirico di Antonio Ricci, già a partire dalla nuova edizione in arrivo. Ma, andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ...