Striscia la Notizia | Maria De Filippi ci ha messo lo zampino? L’indiscrezione

(Di martedì 29 giugno 2021) Per la scelta delle nuove veline dilaper caso ci haloDe? Ecco le ultime indiscrezioni. Qualche mese fa abbiamo scoperto che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : Striscia la Notizia, chi sono le due nuove veline: nomi a sorpresa - Italia_Notizie : Striscia la Notizia, c’è Maria De Filippi dietro la scelta delle nuove veline? L’indiscrezione - FQMagazineit : Striscia la Notizia, c’è Maria De Filippi dietro la scelta delle nuove veline? L’indiscrezione - infoitcultura : Striscia la notizia: le nuove Veline sono due ex ballerine di Amici - Lilina61 : RT @Animal_Genocide: #palermo: Il cane Whisky viene cacciato dalla Chiesa di Carini. Famoso grazie a Striscia la Notizia, il cane è stato c… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Come sappiamo lei è una delle veline che ha fatto la storia dila, ma con il passare del tempo è diventata una donna del mondo dello spettacolo, stiamo parlando di Elisabetta Canalis.... mentre a Torino, i personaggi televisivi Matteo Ranier i, ex Uomini e Donne (24 luglio) e Shaila Gatta , velina diLa(25 luglio); nella tappa fiorentina, il video creator e ...Maria De Filippi ha messo il suo zampino a Striscia la Notizia per la scelta delle nuove veline? Ecco l'indiscrezione che sta facendo il giro del web.Striscia la Notizia. Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva non saranno più le veline di Striscia la Notizia e a quanto pare altre due giovani ragazze (ex concorrenti di Amici) sarebbero state scelte per ...