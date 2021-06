Storia di una fake news politica mai smentita | Gianfranco Fini e una frase mai detta

(Di martedì 29 giugno 2021) “Lercio”, è scritto nel risvolto di copertina del libro “Mock’n’Troll” edito dall’editrice People, è un geniale “sito satirico italiano di false notizie di taglio umoristico, comico e grottesco” che pratica “la parodia del giornalismo tradizionale”. Per me, oramai, è appuntamento fisso con questo rifugio di intelligenza e ironia, e ogni volta mi appare sempre più labile il confine che divide la parodia da una realtà sempre più incline a trasformarsi, come in un gioco di specchi deformanti, nella parodia di sé stessa: ma è proprio vera questa notizia così grottesca, oppure è un’invenzione di Lercio? E chi può dirlo. Posso dire però, soprattutto a quei colleghi che pretenziosamente ...

Quella dichiarazione fecee suscitò anche anche conseguenze politiche importanti. Efake news divenne, all'unanimità, verità acclarata. Ma non era Lercio....uno strapotere giuridico autoreferenziale che provoca nei cittadinitotale sfiducia per cui si crede che lo Stato italiano sia più corrotto di quello russo o nigeriano". Venendo alla sua: ...Opening Doors è un evento cui possono partecipare solo gli studenti e le studentesse che si diplomano a Original, il master biennale pensato per chi vuole fare della narrazione il proprio mestiere. Pe ...Per il secondo anno consecutivo il Covid blocca la Fiera delle Cipolle, appuntamento storico per Isernia, della durata di due giorni (28 e 29 giugno), collegato al culto dei Santi Pietro e Paolo. (ANS ...