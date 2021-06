(Di martedì 29 giugno 2021) Prima una sofferenza composta, poi un’esultanza scatenata. Il percorso agli ottavi di finale della Svizzera è sintetizzato dalla metamorfosi di, il28enne di Canton Giura, tra gli spalti di Bucarest per sostenere la sua squadra.Il volto diha fatto il giro del mondo: mentre la sua Svizzera sembrava cedere il passo ai francesi con un distacco di tre a uno, il ragazzo - con indosso la maglia della nazionale e in testa un cappellino - veniva ripreso sofferente. Il pareggio ha mutato il suo aspetto: via maglia, cappello ed espressione contrita per lasciar spazio a un urlo a petto nudo. A fine ...

Onececi1 : RT @HuffPostItalia: Storia di Luca Loutenbach, il tifoso svizzero di 28 anni eletto 'uomo del match' - HuffPostItalia : Storia di Luca Loutenbach, il tifoso svizzero di 28 anni eletto 'uomo del match' - fanpage : La storia di Luca Loutenbach, il tifoso che ha attirato su di sé le telecamere di mezza Europa. #FranciaSvizzera - dantonio_luca : RT @ruggierofilann4: 18 ANNI FA MORIVA KATHARINE HEPBURN UNA LEGGENDA DEL CINEMA MONDIALE, LA PIU' GRANDE DI TUTTI I TEMPI.PER LEI PARLANO… - MartaSasso1 : Buongiorno,mi sveglio e trovo la fanpage di battiti che dedica una storia a luca,io adoro troppo -

