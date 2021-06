Stop cartelle fino al 30 agosto | ok dal governo

(Di martedì 29 giugno 2021) La cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi “si è espressa favorevolmente per l’estensione di due mesi,al 31, del blocco delleesattoriali”. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi al termine del vertice. Con il decreto legge che sarà varato nei prossimi giorni, il termine entro cui effettuare i pagamenti delleesattoriali sarà rimandato per la nona volta, spostando l’appuntamento a settembre. Le prime norme introdotte per sostenere i contribuenti in difficoltà, a causa del coronavirus, risalgono al decreto legge cura Italia, che ha bloccato i versamenti a partire dall’8 marzo ...

