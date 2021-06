Stellantis, produzione van elettrico potrebbe evitare chiusura sito UK (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Stellantis potrebbe aggiungere la produzione di un van elettrico alla sua fabbrica di automobili Vauxhall/Opel di Ellesmere Port (vicino Liverpool) per garantire un futuro al sito produttivo britannico. Lo scrive Automotive News, secondo cui c’è ancora incertezza sul modello che dovrà garantire la produzione, ma sulla continuità dello stabilimento non ci sono ormai dubbi. I piani di Stellantis per il sito verranno chiariti nell’arco del prossimo mese e si intrecciano con le iniziative del governo britannico per il settore automobilistico. ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) –aggiungere ladi un vanalla sua fabbrica di automobili Vauxhall/Opel di Ellesmere Port (vicino Liverpool) per garantire un futuro alproduttivo britannico. Lo scrive Automotive News, secondo cui c’è ancora incertezza sul modello che dovrà garantire la, ma sulla continuità dello stabilimento non ci sono ormai dubbi. I piani diper ilverranno chiariti nell’arco del prossimo mese e si intrecciano con le iniziative del governo britannico per il settore automobilistico. ...

Advertising

yarilupattelli1 : RT @sara_moretto: Sono felice per l'annuncio della produzione di quattro modelli elettrici a diversi marchi e un nuovo reparto di assemblag… - mariamacina : RT @sara_moretto: Sono felice per l'annuncio della produzione di quattro modelli elettrici a diversi marchi e un nuovo reparto di assemblag… - danieledv79 : RT @sara_moretto: Sono felice per l'annuncio della produzione di quattro modelli elettrici a diversi marchi e un nuovo reparto di assemblag… - rosarioT1970 : RT @sara_moretto: Sono felice per l'annuncio della produzione di quattro modelli elettrici a diversi marchi e un nuovo reparto di assemblag… - mauriziosantin : RT @sara_moretto: Sono felice per l'annuncio della produzione di quattro modelli elettrici a diversi marchi e un nuovo reparto di assemblag… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis produzione Stellantis, produzione van elettrico potrebbe evitare chiusura sito UK Stellantis potrebbe aggiungere la produzione di un van elettrico alla sua fabbrica di automobili Vauxhall/Opel di Ellesmere Port (vicino Liverpool) per garantire un futuro al sito produttivo ...

Variante Delta spaventa le Borse europee: in rosso anche Piazza Affari Stellantis, Kepler Cheuvreux rivede il prezzo obiettivo Tra i pochi titoli in positivo, St (+0,5%) ... da cui il mercato si attende un aumento dei livelli di produzione: il future agosto sul Wti segna -...

Stellantis, produzione van elettrico potrebbe evitare chiusura sito UK Borsa Italiana Stellantis: Figueruelas produce già componenti per altri otto stabilimenti Sono ben 8 gli stabilimenti di Stellantis che ricevono componenti prodotti dalla fabbrica di Figueruelas vicino a Saragozza in Spagna ...

Stellantis, produzione van elettrico potrebbe evitare chiusura sito UK (Teleborsa) - Stellantis potrebbe aggiungere la produzione di un van elettrico alla sua fabbrica di automobili Vauxhall/Opel di Ellesmere Port (vicino Liverpool) per garantire un futuro al ...

potrebbe aggiungere ladi un van elettrico alla sua fabbrica di automobili Vauxhall/Opel di Ellesmere Port (vicino Liverpool) per garantire un futuro al sito produttivo ..., Kepler Cheuvreux rivede il prezzo obiettivo Tra i pochi titoli in positivo, St (+0,5%) ... da cui il mercato si attende un aumento dei livelli di: il future agosto sul Wti segna -...Sono ben 8 gli stabilimenti di Stellantis che ricevono componenti prodotti dalla fabbrica di Figueruelas vicino a Saragozza in Spagna ...(Teleborsa) - Stellantis potrebbe aggiungere la produzione di un van elettrico alla sua fabbrica di automobili Vauxhall/Opel di Ellesmere Port (vicino Liverpool) per garantire un futuro al ...