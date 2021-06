Stefano Di Martino esagerato, applausi e non solo per l’ultima foto (in mutande) (Di martedì 29 giugno 2021) Periodo d’oro per Stefano De Martino. Dopo aver vestito i panni del conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile e di giudice ad Amici, il talent di Maria De Filippi che lo ha consacrato al successo nel 2012, l’ex marito di Belen Rodriguez (tra poco mamma per la seconda volta) farà il grande salto al cinema. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi dallo stesso ex ballerino durante il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, dove è stato premiato come miglior conduttore della stagione 2020-2021. Non è la prima volta che De Martino diventa attore, ma fino ad oggi ha sempre interpretato se stesso in alcune ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Periodo d’oro perDe. Dopo aver vestito i panni del conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile e di giudice ad Amici, il talent di Maria De Filippi che lo ha consacrato al successo nel 2012, l’ex marito di Belen Rodriguez (tra poco mamma per la seconda volta) farà il grande salto al cinema. L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi dallo stesso ex ballerino durante il Festival del Cinema e della Tv di Benevento, dove è stato premiato come miglior conduttore della stagione 2020-2021. Non è la prima volta che Dediventa attore, ma fino ad oggi ha sempre interpretato se stesso in alcune ...

