Stati Uniti - I federali richiedono i report sugli incidenti delle auto a guida assistita (Di martedì 29 giugno 2021) Negli Usa, la National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha imposto alle Case automobilistiche e ad altri operatori l'obbligo di fornire dei report sugli incidenti che coinvolgono veicoli dotati di tecnologie per la guida automatizzata. In base all'ordinanza generale emessa dall'agenzia federale, le aziende (compresi i fornitori di software e tecnologie applicate agli Adas) dovranno segnalare episodi riguardanti mezzi con sistemi di assistenza di livello 2 o superiore, attivi "durante o immediatamente prima il sinistro". Seguono aggiornamenti. L'iniziativa mira a raccogliere il ...

