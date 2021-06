Spreco di denaro pubblico: in manette Maiolo, ex sindaco di Santo Stefano Roero (Cuneo). Arrestati anche la compagna e 2 professionisti (Di martedì 29 giugno 2021) Arrestati con le accuse di peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato e turbativa d’asta. L’ex sindaco di Santo Stefano Roero (Cuneo) Renato Maiolo – che alle regionali 2019 si era candidato come consigliere nella lista dei “Moderati” in appoggio a Chiamparino – è finito in manette insieme al segretario comunale, compagna del primo cittadino nella vita, e due professionisti, un architetto e un geometra. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore di Asti, Davide Lucignani, ha portato alla luce un sistema di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)con le accuse di peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato e turbativa d’asta. L’exdi) Renato– che alle regionali 2019 si era candidato come consigliere nella lista dei “Moderati” in appoggio a Chiamparino – è finito ininsieme al segretario comunale,del primo cittadino nella vita, e due, un architetto e un geometra. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore di Asti, Davide Lucignani, ha portato alla luce un sistema di ...

Advertising

ArrendoMi : @luciapanizio @claudiafusani @GiuseppeConteIT Bisogna ringraziare Renzi per aver capito, anche se con un po’ di rit… - AnnaMar74773335 : @pieroomega @LegaSalvini Quell'opera è uno spreco di denaro pubblico come tante sponsorizzate dalla Lega, ma tanto… - alberto62x : RT @blu_mirtillo: @enzabrunobossio Ricominci a mangiare e si riprende. Comunque sono d'accordo. Non si devono chiudere terroristi in carcer… - borg_gio : RT @ArrendoMi: @borg_gio Sta’ vaniando. Il M5S il più grande bluff della politica italiana. Dobbiamo ringraziare solo a Renzi x aver messo… - ArrendoMi : @ninabecks1 Ma perché Giuseppi ha’ detto che non è un figurante? Ma nel governo M5S/ Lega che ha’ fatto? È nel gove… -