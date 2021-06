Spezi | un giornalista di razza da ricordare senza sbavature e forzature

(Di martedì 29 giugno 2021) Sono curioso di vedere come Antonio Banderas interpreterà il cronista Marionella miniserie Tv 'The Monster of Florence'. Stiamo parlando di undie mai come in questo caso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezi giornalista

Sono curioso di vedere come Antonio Banderas interpreterà il cronista Marionella miniserie Tv 'The Monster of Florence'. Stiamo parlando di undi razza e mai come in questo caso la definizione è appropriata. Certo nel suo profilo professionale svettano i ...... l'attore spagnolo reciterà nel ruolo del già citato Mario, ilitaliano che indagò (assieme all'americano Preston) sulla vicenda, sino a venirne suo malgrado coinvolto. Sospettato ..."Spero che regista e sceneggiatore della miniserie televisiva interpretata da un attore poliedrico come Antonio Banderas siano ben documentati sul “personaggio Spezi”" ...Mario Spezi, giornalista de La Nazione scomparso nel 2016, e che finì anche in carcere, su provvedimento del giudice perugino Mignini, per la vicenda del mostro di Firenze, sarà al centro del film tv ...