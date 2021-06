Spagna verso il sì a cambio genere senza cure ormonali e referti medici (Di martedì 29 giugno 2021) Madrid, 29 giu – In Spagna il governo ha approvato in Consiglio dei ministri una proposta di legge che riconosce ai cittadini il diritto a cambiare il proprio genere a livello legale. Questo, tuttavia, senza aver prima effettuato cure ormonali, aver fatto operazioni di cambio di sesso o senza il dovere di presentare referti medici. Spagna, la “ley trans” arriva in Parlamento Secondo l’Esecutivo di Madrid, questa norma garantirebbe ai cittadini della Spagna il “diritto all’autodeterminazione” dell’identità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 giugno 2021) Madrid, 29 giu – Inil governo ha approvato in Consiglio dei ministri una proposta di legge che riconosce ai cittadini il diritto a cambiare il proprioa livello legale. Questo, tuttavia,aver prima effettuato, aver fatto operazioni didi sesso oil dovere di presentare, la “ley trans” arriva in Parlamento Secondo l’Esecutivo di Madrid, questa norma garantirebbe ai cittadini dellail “diritto all’autodeterminazione” dell’identità ...

