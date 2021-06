Spagna, sì al cambio di genere senza cure ormonali e referti medici: governo approva proposta (Di martedì 29 giugno 2021) Il governo guidato da Pedro Sanchez ha dato il via libera a una proposta di legge che garantisce alle persone il “diritto all’autodeterminazione” dell’identità di genere. Il testo riconosce dunque a chi vuole cambiare il proprio genere a livello legale di poterlo fare senza necessità di aver effettuato cure ormonali né di presentare referti medici. La proposta adesso sarà sottoposta al dibattito e all’eventuale approvazione del Parlamento ed è stata promossa in particolare dalla ministra delle Pari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Ilguidato da Pedro Sanchez ha dato il via libera a unadi legge che garantisce alle persone il “diritto all’autodeterminazione” dell’identità di. Il testo riconosce dunque a chi vuole cambiare il proprioa livello legale di poterlo farenecessità di aver effettuatoné di presentare. Laadesso sarà sottoposta al dibattito e all’eventualezione del Parlamento ed è stata promossa in particolare dalla ministra delle Pari ...

