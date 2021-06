Spagna, il governo dà l’ok alla «ley trans» (Di martedì 29 giugno 2021) «Oggi facciamo storia». Con queste parole, la ministra dell’uguaglianza, Irene Montero, ha annunciato ieri, in piena settimana del Pride, l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge «per l’uguaglianza reale ed effettiva delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone lgtbi». È il primo passo di un lungo iter parlamentare, la proposta adesso sarà sottoposta al dibattito e all’eventuale approvazione del Parlamento, che però ora sembra più vicino al traguardo, perché lo scoglio principale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 29 giugno 2021) «Oggi facciamo storia». Con queste parole, la ministra dell’uguaglianza, Irene Montero, ha annunciato ieri, in piena settimana del Pride, l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge «per l’uguaglianza reale ed effettiva delle personee per la garanzia dei diritti delle persone lgtbi». È il primo passo di un lungo iter parlamentare, la proposta adesso sarà sottoposta al dibattito e all’eventuale approvazione del Parlamento, che però ora sembra più vicino al traguardo, perché lo scoglio principale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo spagnolo ha approvato una proposta di legge che riconosce ai cittadini la possibilità di cambiare il pro… - valigiablu : Spagna, il governo approva il disegno di legge per il riconoscimento dei diritti delle persone transgender… - ritafrediani : RT @valigiablu: Spagna, il governo approva il disegno di legge per il riconoscimento dei diritti delle persone transgender - laura_lavespa : RT @valigiablu: Spagna, il governo approva il disegno di legge per il riconoscimento dei diritti delle persone transgender - ZeniaConfusa : RT @valigiablu: Spagna, il governo approva il disegno di legge per il riconoscimento dei diritti delle persone transgender -