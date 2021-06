Spagna, Fabian Ruiz assente tra i convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di martedì 29 giugno 2021) Il 23 luglio ci sarà il calcio d'inizio delle Olimpiadi che andranno in scena in Giappone. Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha reso noti i nomi dei 22 giocatori che prenderanno parte a Tokyo 2020. Presenti Unai Simon, Pau Torres, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal, già impegnati agli Europei. Non convocato il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che dunque non sarà impiegato in questa competizione. Ricordiamo che tutti i giocatori del Napoli non hanno ricevuto il benestare dalla società azzurra per prendere parte alle ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Il 23 luglio ci sarà il calcio d'inizio delleche andranno in scena in Giappone. Il commissario tecnico della, Luis de la Fuente, ha reso noti i nomi dei 22 giocatori che prenderanno parte a. Presenti Unai Simon, Pau Torres, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal, già impegnati agli Europei. Non convocato il centrocampista del Napoli,, che dunque non sarà impiegato in questa competizione. Ricordiamo che tutti i giocatori del Napoli non hanno ricevuto il benestare dalla società azzurra per prendere parte alle ...

Advertising

sscnapoli : ???? | #CroaziaSpagna 3-5 dopo i tempi supplementari. @FabianRP52 ai quarti di finale. ?? - Spazio_Napoli : Spagna, Fabian Ruiz assente tra i convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020 - gilnar76 : Spagna, Fabian Ruiz assente tra i convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020 #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Olimpiadi, i convocati della Spagna. Manca Fabian: Olimpiadi, i convoca… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOKYO 2020 - Spagna, ecco i convocati, non c'è Fabian Ruiz -