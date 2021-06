Sottrae denaro dalla cassa del negozio dove lavora: fermato un sannita (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quando l’hanno fermato, fuori dal negozio per il quale lavorava, gli Agenti della Polizia di Stato sapevano che quel dipendente si era appropriato dei soldi presenti in una delle casse dell’esercizio commerciale. E’ bastata una perquisizione personale, avvenuta poche decine di metri di distanza dal luogo di lavoro, per trovargli indosso oltre duecento euro in banconote di diverso taglio. Tra queste banconote ve ne erano diverse che erano state precedentemente fotocopiate e poi utilizzate per un acquisto e così sono scattate le manette per il cinquantaduenne beneventano, con l’accusa di tentato furto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quando l’hanno, fuori dalper il qualeva, gli Agenti della Polizia di Stato sapevano che quel dipendente si era appropriato dei soldi presenti in una delle casse dell’esercizio commerciale. E’ bastata una perquisizione personale, avvenuta poche decine di metri di distanza dal luogo di lavoro, per trovargli indosso oltre duecento euro in banconote di diverso taglio. Tra queste banconote ve ne erano diverse che erano state precedentemente fotocopiate e poi utilizzate per un acquisto e così sono scattate le manette per il cinquantaduenne beneventano, con l’accusa di tentato furto ...

Advertising

anteprima24 : ** Sottrae denaro dalla cassa del negozio dove lavora: fermato un sannita ** - Giovannaconfal6 : No scusami ma non sono d'accordo. Se spendo 100 e mi restituiscono 10 non sto elargendo denaro di tutti. Sto premia… - Arlindo35205897 : RT @giovannamangone: Quando una società scialacquatrice ha necessità estrema di denaro, la sottrae anche alla scuola. Questo è uno dei più… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottrae denaro Cosa succede dopo una denuncia per furto? ...altro oggetto che abbia un valore economico e dal quale il ladro possa ricavare del denaro. Le ... in abitazione , quando viene eseguito nella casa di proprietà altrui; con strappo , se si sottrae l'...

Sentenze risarcimento danno violazione privacy: Cassazione ...deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che ... 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della 'gravità della lesione' e della 'serietà del danno'...

Aggredisce la compagna e le sottrae denaro, arrestato Questure sul web Green Pass, su WhatsApp circola un falso invito a scaricarlo L'allarme della Polizia postale: il messaggio, che chiede agli utenti di inserire i propri dati personali, è una truffa ...

Tentano di rapinarlo per comprarsi da bere: in due denunciati Sono stati denunciati i due cittadini di rumeni, già noti alle forze dell'ordine, che nei giorni scorsi hanno provato a sottrarre denaro a un connazionale.

...altro oggetto che abbia un valore economico e dal quale il ladro possa ricavare del. Le ... in abitazione , quando viene eseguito nella casa di proprietà altrui; con strappo , se sil'......deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego delche ... 8 della CEDU, non sialla verifica della 'gravità della lesione' e della 'serietà del danno'...L'allarme della Polizia postale: il messaggio, che chiede agli utenti di inserire i propri dati personali, è una truffa ...Sono stati denunciati i due cittadini di rumeni, già noti alle forze dell'ordine, che nei giorni scorsi hanno provato a sottrarre denaro a un connazionale.