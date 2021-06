Sostegni bis, al via il servizio Inps per chiedere il bonus da 1.600 euro destinato a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo (Di martedì 29 giugno 2021) È finalmente attivo il servizio Inps per richiedere l’indennità da 1.600 euro prevista dal decreto Sostegni bis per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, i somministrati, gli autonomi occasionali e gli intermittenti, gli incaricati di vendite a domicilio. La settimana scorsa era partita, dopo una lunga attesa, l’erogazione automatica del bonus per tutti coloro che avevano già ricevuto quello da 2.400 euro introdotto con il Sostegni 1 a marzo. Devono fare domanda solo quelli che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) È finalmente attivo ilper ril’indennità da 1.600prevista dal decretobis per idel turismo e degli stabilimenti termali, i somministrati, gli autonomi occasionali e gli, gli incaricati di vendite a domicilio. La settimana scorsa era partita, dopo una lunga attesa, l’erogazione automatica delper tutti coloro che avevano già ricevuto quello da 2.400introdotto con il1 a marzo. Devono fare domanda solo quelli che ...

