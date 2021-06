Sony dopo l' acquisto di Housemarque | ' non facciamo acquisizioni casuali | siamo molto selettivi'

(Di martedì 29 giugno 2021) Nella giornata di oggiha dichiarato che, studio di sviluppo del recente Returnal per PlayStation 5, è stato acquisito e ora entra a far parte di PlayStation Studios. Questa acquisizione ha portato ad alcune voci sul fatto chestarebbe in qualche modo "correndo ai ripari"le importantidi Microsoft. Tuttavia, in un'intervista il capo di PlayStation Studios Hermen Hulst ha rifiutato questa visione. Nonostante l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, la società ritiene che la notizia di oggi sia la naturale estensione di una fedeltà che dura da anni con lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sony dopo

...sviluppatore finlandese ha una lunga tradizione di collaborazione con le console di casa, ... soprattuttogli ottimi risultati raggiunti con Returnal, che ha messo d'accordo pubblico e critica ...... Stranger Things), uno di quegli attori che dalle serie tv hanno fatto il salto di qualità,... I più letti adesso PlayStation rivela accidentalmente cheacquisirà anche Bluepoint Games ...Nella giornata di oggi Sony ha dichiarato che Housemarque, studio di sviluppo del recente Returnal per PlayStation 5, è stato acquisito e ora entra a far parte di PlayStation Studios. Questa acquisizi ...Come confermato da Sony, Housemarque entra oggi a far parte della famiglia PlayStation Studios, ma potrebbero esserci novità per Bluepoint Games.