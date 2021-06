Sony acquisisce Housemarque ma 'non è in competizione' con Xbox (Di martedì 29 giugno 2021) E' notizia di oggi che Sony ha acquisito Housemarque, sviluppatori del recente Returnal per PS5. A tal proposito il boss di Sony Worldwide Studios, Hermen Hulst, ha dichiarato in un'intervista che nonostante questa acquisizione la società non sta cercando di "fare concorrenza" con Microsoft. Nell'intervista rilasciata al sito GQ ad Hulst è stato chiesto se le recenti acquisizioni da entrambe le società fossero una sorta di "corsa agli armamenti". Hulst ha negato l'affermazione, dichiarando che le recenti mosse di Sony sono state molto specifiche: "Siamo sempre molto selettivi riguardo agli sviluppatori che introduciamo. La ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) E' notizia di oggi cheha acquisito, sviluppatori del recente Returnal per PS5. A tal proposito il boss diWorldwide Studios, Hermen Hulst, ha dichiarato in un'intervista che nonostante questa acquisizione la società non sta cercando di "fare concorrenza" con Microsoft. Nell'intervista rilasciata al sito GQ ad Hulst è stato chiesto se le recenti acquisizioni da entrambe le società fossero una sorta di "corsa agli armamenti". Hulst ha negato l'affermazione, dichiarando che le recenti mosse disono state molto specifiche: "Siamo sempre molto selettivi riguardo agli sviluppatori che introduciamo. La ...

