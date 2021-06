Sondaggi Winpoll | Comunali Roma | Gualtieri e Michetti sicuri del ballottaggio

(Di martedì 29 giugno 2021)ha rilevato per il Sole 24 Ore le intenzioni di voto relative alle elezionidi. Secondo ilo, alaccederebbero il candidato di centrodestra Enricoe quello di centrosinistra Roberto. Il primo otterrebbe il 29,2% dei consensi, il secondo il 25,5%. Fuori dai giochi Virginia Raggi, sindaca uscente in quota M5S, terza col 21,3%. Quarto Carlo Calenda di Azione col 17,8%. Anche se dovesse passare il primo turno, Raggi difficilmente verrebbe rieletta. La sindaca uscente perderebbe al ...

APatrignan : Bene ! Sondaggi Winpoll: comunali Napoli, Manfredi davanti a tutti -

Il 66% degli intervistati nel sondaggioper il Sole24Ore pensa che nei cinque anni del suo ... È il primo a sapere che in questa fase, isono come il calcio d'agosto. Il campionato sarà ...... e affossata neiche, nella migliore delle ipotesi, restano inchiodati a poco sopra l'1 ... E lo conferma a Tag43 Federico Benini, presidente di. " Coraggio Italia incontra le stesse ...Dopo Fratelli d'Italia, anche Forza Italia ha scaricato Catello Maresca: il candidato del centrodestra alle elezioni a Napoli a questo punto potrebbe essere Sergio Rastrelli.L'ultimo sondaggio sulle elezioni a Roma, vede l'elettorato di Calenda pronto a sostenere Michetti in un eventuale ballottaggio contro Gualtieri o Raggi: saranno i moderati l'ago della bilancia?