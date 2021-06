Sondaggi politici oggi | il sorpasso di Fratelli d’Italia sulla Lega

(Di martedì 29 giugno 2021) Era nell’aria da settimane, con qualche anticipazione (come quella della rilevazione di Pagnoncelli): ora anche i celeberrimidi SWG per Tgla7 sanciscono ildiche è primo partito sopra laIl partito guidato da Giorgia Meloni continua a crescere, è vero, ma non sarebbe riuscito nella sua impresa se contemporaneamente il Carroccio non subisse un’emorragia perpetua di consensi. Si vede bene cosa è successo confrontando i dati della passata settimana con quelli attuali. Lapassa dal 20,6% di sette giorni fa al 20,3 ...

Mi sono sempre chiesto come mai giornalisti,, studiosi, ecc... le élites, insomma, che ... Idicono che la Federazione fa bene sia a Salvini sia a Berlusconi È in crescita la Lega (più ...Il partito di Giorgia Meloni scavalca la Lega secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo 0,2% e ...L’ultimo tentativo è di ricucire lo strappo è andato a vuoto, anche se i pontieri M5s si dicono certi che l’addio di Giuseppe Conte al movimento sia tutt’altro che scontato. La telefonata di ieri fra ...I sondaggi vedono i Verdi perdere terreno in Germania e la rotta dell'Europa sembra allontanarsi dall'Italia come si andava paventando ...