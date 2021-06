Sondaggi politici elettorali oggi 29 giugno | per SWG Fratelli d’Italia è primo | Lega superata

(Di martedì 29 giugno 2021) Il consuetoo politico elettorale del lunedì durante il TG di La 7 ha evidenziato come dopo mesi di ascesa il partito di Giorgia Meloni,, sia riuscito a superare anche ladi Salvini portandosi così ad essere ilin Italia secondo le intenzioni di voto. Vediamo tutti i dati delo SWG per il tg di la 7 di Enrico Mentana. Ultimila 7:della Meloni in testa Stando all’ultimoo di SWG se si ...

Advertising

Adnkronos : Giuseppe Conte ed elezioni, il sondaggio: suo partito potrebbe diventare terza forza politica. - VittorioPalumbo : RT @gladiatoremassi: Ieri sera un grande #Conte fa tremare i piccoli politici. Si racconta che #meloni #salvini #berlusconi incollati alla… - oceanerazzurro : RT @gladiatoremassi: Ieri sera un grande #Conte fa tremare i piccoli politici. Si racconta che #meloni #salvini #berlusconi incollati alla… - dettocappe : RT @sirwhitfield: Il razzismo dilaga nell’indifferenza più totale, tanto è un problema esterno. I fascisti sono ai primi posti nei sondaggi… - laura_maffi : RT @gladiatoremassi: Ieri sera un grande #Conte fa tremare i piccoli politici. Si racconta che #meloni #salvini #berlusconi incollati alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

LE ULTIME NOTIZIE FlashSwg, Fratelli d'Italia primo partito 29 Giugno 2021 Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo ...LE ULTIME NOTIZIE FlashSwg, Fratelli d'Italia primo partito 29 Giugno 2021 Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo ...Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo 0,2% e sale al 20,7% scavalcando la Lega. Il partito ...Fratelli d'Italia è riuscita a raggiungere ufficialmente la Lega: lo dimostrano gli ultimi sondaggi politici realizzati per Otto e mezzo.