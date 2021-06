Sondaggi politici elettorali oggi 29 giugno 2021 | Fratelli d’Italia supera la Lega | ora è il primo partito

Leggi su tpi

(Di martedì 29 giugno 2021)29– Era nell’aria già da tempo, ma adesso il sorpasso si è materializzato: come riporta ilo effettuato da SWG per La7,è balzato in testa ai consensi degli italiani. Giorgia Meloni può dunque festeggiare: dopo una costante crescita, che va avanti da oltre un anno, il suo èilin Italia. Si tratta ...