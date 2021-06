Sommer eroe di Svizzera. Il segreto? Gli occhiali da sole che migliorano i riflessi

(Di martedì 29 giugno 2021) Yannè diventato l’di, con le sue parate è stato decisivo per la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2021. La sfida degli ottavi contro la Francia ha regalato tantissime emozioni, la squadra di Petkovic ha realizzato una vera e propria impresa e adesso si candida come possibile outsider della competizione. Laha eliminato la candidata numero uno alla vittoria, grazie ad una prestazione di grande qualità ed intensità. Dopo il vantaggio di Seferovic, laha sbagliato un rigore con Ricardo Rodriguez. Poi la Francia si è scatenata con Benzema e Pogba. Sembrava ...

Advertising

AlessiaBabbo : Stamattina buongiorno solo a Yann Sommer, nuovo eroe nazionale ?? #euro2020 - afterglow944 : Chi è il nostro eroe? E perché proprio Sommer? #FranciaSvizzera - Betty36174919 : RT @8Passione: #Sommer l'eroe di questo Europeo. Una parata da campione. #EURO2020 - AaronHLandau : RT @8Passione: #Sommer l'eroe di questo Europeo. Una parata da campione. #EURO2020 - InterTW_ : RT @Stefania_1972: @InterTW_ #Sommer è, in questo momento, l'eroe di tutti gli italiani. #FRASUI #EURO2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Sommer eroe

Su Wikipedia (versione italiana) qualcuno lo ha giustamente omaggiato:, 32enne portiere del Borussia Monchengladbach, viene definito 'mondiale per aver battuto fuori i francesi dall'...I personaggi più commentati, i momenti più divertenti e i post più ironici, in EuroSocial vi mostriamo tutto il meglio del web su Euro2020Yann Sommer è diventato l’eroe di Svizzera, con le sue parate è stato decisivo per la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2021. La sfida degli ottavi contro la Francia ha regalato tantissime em ...«L'Uefa deve valutare molto attentamente». Il vice presidente dell'Ue, Margaritis Schinas, piomba sul caso della finale di Euro 2020 e Londra e il Regno Unito rischiano di ...