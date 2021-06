Solero di Lorenzo Fragola e The Kolors, il nuovo singolo in stile anni ‘80 (Di martedì 29 giugno 2021) Esce il 2 luglio Solero di Lorenzo Fragola e The Kolors. Il nuovo singolo dell’artista catanese arriva dopo il successo dei brani estivi #fuori c’è il sole e L’esercito del selfie, certificati 3 volte disco di platino, ma anche Margarita, il tormentone di Marracash ed Elodie che vedeva Fragola in qualità di autore, certificato doppio disco di platino. Lorenzo Fragola torna in radio e negli store digitali da venerdì 2 luglio con Solero, un brano scritto dallo stesso Lorenzo insieme a Federica Abbate e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Esce il 2 lugliodie The. Ildell’artista catanese arriva dopo il successo dei brani estivi #fuori c’è il sole e L’esercito del selfie, certificati 3 volte disco di platino, ma anche Margarita, il tormentone di Marracash ed Elodie che vedevain qualità di autore, certificato doppio disco di platino.torna in radio e negli store digitali da venerdì 2 luglio con, un brano scritto dallo stessoinsieme a Federica Abbate e ...

