(Di martedì 29 giugno 2021)è stato prodotto in 27mila esemplari dal 2014, ma non ha mai veramente conquistato il mercato, finendo per fare giacenza in magazzino (foto: Getty Images)Era stato lanciato nel 2014 come uncapace di interpretare le emozioni delle persone e aveva suscitato la curiosità del pubblico per le sue sembianze umanoidi, ma la storia diè finita nel giro di sei anni, dopo aver accumulato diverse giacenze in magazzino. Commesso, addetto all’accoglienza, promoter, traduttore, compagno domestico e tanto altro: l’azienda produttricelo proponeva in tutto il mondo come simbolo di ambizioni ...

Advertising

SingolaritaTech : SoftBank ha smesso di produrre il robot umanoide Pepper -

Ultime Notizie dalla rete : SoftBank smesso

Wired.it

Pepper è stato prodotto in 27mila esemplari dal 2014, ma non ha mai veramente conquistato il mercato, finendo per fare giacenza in ...Pepper è stato prodotto in 27mila esemplari dal 2014, ma non ha mai veramente conquistato il mercato, finendo per fare giacenza in ...Pepper è stato prodotto in 27mila esemplari dal 2014, ma non ha mai veramente conquistato il mercato, finendo per fare giacenza in magazzino ...