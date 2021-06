Softball | l' Atoms' Chieti vince il Campionato di serie B | è il terzo anno consecutivo

(Di martedì 29 giugno 2021) L'ildiB per il: con l'ultima vittoria a Roma, la squadra teatina trionfa in Regular Season 2021 con due giornate di anticipo rispetto alla ...

Softball, serie B: l'Atoms' Chieti solo in testa alla classifica del girone E

ChietiToday

Quella dell'Atoms' 2021 è una squadra completamente rinnovata, con tutte le ragazze provenienti dal settore giovanile: esordio in categoria per Giorgia D'Aviero, Giulia D'Aviero, Margherita ...

CHIETI – Con un ruolino di marcia strepitoso, 9 vittorie e una solo sconfitta, l'Asd Atoms' Chieti vince il Campionato di serie B, per il terzo anno consecutivo. E questa volta il verdetto arriva addi ...

Continua la striscia di vittorie consecutive nel Campionato di serie B softball per l'Atoms' Chieti, in serie positiva da ben 8 giornate. Un piccolo record che vale il primato solitario in cla ...