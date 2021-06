Softball | Europei 2021 | si chiude la fase a gironi | Italia | Olanda | Spagna e Israele a punteggio pieno

(Di martedì 29 giugno 2021) Terza ed ultima giornata delladeglidi, che ha determinato i piazzamenti per la seconda, con l’assoluta protagonista e capace di vincere tutti i confronti. Andiamo ad analizzare dunque tutti i risultati odierni e le classifiche finali. GRUPPO A: tutto facile per l’, che nel primo pomeriggio ha sconfitto 27-0 la Bulgaria, in attesa del secondo incontro della serata contro l’Ungheria, l’ultimo del girone. Nella mattinata si sono affrontate proprio Bulgaria e Ungheria, nel match vinto dalle prime per 8-2, ...

L'Italia dà spettacol o anche nella terza partita del girone A degli2021 difemminile in corso in Friuli - Venezia Giulia. Le Azzurre dominano contro la Bulgaria, vincendo per 27 - 0 , terzo successo in altrettante partite. Parte forte l'Italia fin ...Tutto pronto per l'ultima giornata del girone per l' Italia di. Alle 15:00 le azzurre se la vedranno contro la Bulgaria nel primo dei due impegni giornalieri. La squadra azzurra guidata da Enrico Obletter non vuole fermarsi e tutta Italia è pronta a ...Terza ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei di softball 2021, che ha determinato i piazzamenti per la seconda fase, con l'Italia assoluta protagonista e capace di vincere tutti i confro ...27-0 in tre riprese per Italia Softball contro la Bulgaria e primo posto nel Girone A matematicamente conquistato. Questa sera le azzurre scendono in campo contro l'Ungheria ...