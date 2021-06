Softball, Europei 2021: l’Italia spazza via anche la Bulgaria 27-0, stasera l’ultima sfida contro l’Ungheria (Di martedì 29 giugno 2021) E’ una grande Italia quella che stiamo ammirando agli Europei di Softball 2021, dove la Selezione del Bel Paese ha piegato 27-0 la Bulgaria in appena tre inning, inanellando così il terzo successo in altrettante partite, confermandosi a punteggio pieno in vista dell’ultimo incontro, in programma questa sera contro l’Ungheria. Ad aprire le marcature ci ha pensato Andrea Howard con un fuoricampo da tre punti, con il doppio di Elisa Cecchetti che ha portato a casa base anche Erika Piancastelli e Giulia Longhi. Prima della terza eliminazione ecco ancora Howard ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) E’ una grande Italia quella che stiamo ammirando aglidi, dove la Selezione del Bel Paese ha piegato 27-0 lain appena tre inning, inanellando così il terzo successo in altrettante partite, confermandosi a punteggio pieno in vista dell’ultimo in, in programma questa sera. Ad aprire le marcature ci ha pensato Andrea Howard con un fuoricampo da tre punti, con il doppio di Elisa Cecchetti che ha portato a casa baseErika Piancastelli e Giulia Longhi. Prima della terza eliminazione ecco ancora Howard ...

