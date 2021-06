Softball, Europei 2021: Italia a valanga sulla Bulgaria, termina 27-0 (Di martedì 29 giugno 2021) L’Italia dà spettacolo anche nella terza partita del girone A degli Europei 2021 di Softball femminile in corso in Friuli-Venezia Giulia. Le Azzurre dominano contro la Bulgaria, vincendo per 27-0, terzo successo in altrettante partite. Parte forte l’Italia fin dalla prima frazione, terminata 9-0 grazie al fuoricampo di Howard, che ha sbloccato il risultato, con il doppio di Cecchetti che ha portato in casa madre anche Piancastelli e Longhi. Non c’è mai stata storia, con le avversarie che si sono rese protagoniste di molti errori dal monte, mentre per ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) L’dà spettacolo anche nella terza partita del girone A deglidifemminile in corso in Friuli-Venezia Giulia. Le Azzurre dominano contro la, vincendo per 27-0, terzo successo in altrettante partite. Parte forte l’fin dalla prima frazione,ta 9-0 grazie al fuoricampo di Howard, che ha sbloccato il risultato, con il doppio di Cecchetti che ha portato in casa madre anche Piancastelli e Longhi. Non c’è mai stata storia, con le avversarie che si sono rese protagoniste di molti errori dal monte, mentre per ...

