Sirigu, dopo il Toro pensa al Cagliari. Ma c’è anche la Juventus… (Di martedì 29 giugno 2021) Sirigu Juve: il Torino lo mette in vendita. Lui vuole tornare al Cagliari: ecco le novità sul portiere della Nazionale Secondo quanto riferito da La Stampa, l’acquisto di Berisha da parte del Torino spinge Salvatore Sirigu verso la cessione. I granata, infatti, lo hanno messo sul mercato, e non lo ostacoleranno nella ricerca di una nuova sistemazione. CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SUL MONDO JUVENTUS Anzi, per favorirlo, pensano addirittura alla risoluzione del contratto. Per Sirigu l’idea romantica è quella di giocare con la squadra della sua terra, il Cagliari. Ma c’è mezza Serie A ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021)Juve: il Torino lo mette in vendita. Lui vuole tornare al: ecco le novità sul portiere della Nazionale Secondo quanto riferito da La Stampa, l’acquisto di Berisha da parte del Torino spinge Salvatoreverso la cessione. I granata, infatti, lo hanno messo sul mercato, e non lo ostacoleranno nella ricerca di una nuova sistemazione. CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SUL MONDO JUVENTUS Anzi, per favorirlo,no addirittura alla risoluzione del contratto. Perl’idea romantica è quella di giocare con la squadra della sua terra, il. Ma c’è mezza Serie A ...

Advertising

STnews365 : Torino, piovono le richieste per Sirigu Il portiere sardo è certo di lasciare la maglia granata dopo quattro stagio… - Lambe30 : @ILTOROSIAMONOI Se penso alle “testate folli” che un paio di mesi fa davano Cragno come il dopo Sirigu ???????? Ah ma s… - ParmaLiveTweet : Torino, scelto Berisha per il dopo Sirigu: anche Sepe era nel toto nomi per la porta granata - LaStampa : Il Torino ha scelto Berisha per il dopo Sirigu - infoitsport : Il Torino ha scelto Berisha per il dopo Sirigu -