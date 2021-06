Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna si sono risposati dopo 25 anni di matrimonio (Di martedì 29 giugno 2021) Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni hanno festeggiato le loro nozze d’argento: 25 anni di matrimonio coronati con un nuovo fatidico sì. L’allenatore del Bologna ha risposato sua moglie, con una romantica cerimonia a Porto Cervo, alla quale erano invitati amici e parenti. A testimoniare il momento dello scambio delle fedi, è Viktorija, una dei cinque figli nonché primogenita della coppia. Arianna su Instagram manifesta il suo amore per Sinisa, pubblicando uno scatto delle loro prime nozze: “Ne abbiamo fatta di strada in ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021)e laRapaccioni hanno festeggiato le loro nozze d’argento: 25dicoronati con un nuovo fatidico sì. L’allenatore del Bologna ha risposato sua, con una romantica cerimonia a Porto Cervo, alla quale erano invitati amici e parenti. A testimoniare il momento dello scambio delle fedi, è Viktorija, una dei cinque figli nonché primogenita della coppia.su Instagram manifesta il suo amore per, pubblicando uno scatto delle loro prime nozze: “Ne abbiamo fatta di strada in ...

Advertising

DonnaGlamour : Sinisa Mihajlovic: nozze bis con la moglie dopo 25 anni di matrimonio - infoitsport : Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna: la romantica dedica per i 25 anni di matrimonio - andreastoolbox : Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna si sono risposati dopo 25 anni di matrimonio - MixzoneRossoblu : ??Kolarov si allontana?? Alexandar #Kolarov, nome accostato a lungo al #Bologna per l’ottimo rapporto con Sinisa… - billi_danilo : RT @BarForzaBologna: SETTE GIORNI E SI RICOMINCIA ????? L’inizio della nuova stagione 2021-22 del Bologna è previsto per martedì 29 giugno, q… -