Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni | scambio dei voti e festa per i 25 anni di matrimonio

(Di martedì 29 giugno 2021) Lo scorso anno a proposito di lui, che oggi dovrebbe avere 27, a La Gazzetta dello Sport il 52enne aveva detto: 'Marko è mio figlio, l'ho riconosciuto, mantenuto, ma non l'ho cresciuto io. Non ...

Advertising

gossipblogit : Sinisa Mihajlovic risposa Arianna Rapaccioni dopo 25 anni - DonnaGlamour : Sinisa Mihajlovic: nozze bis con la moglie dopo 25 anni di matrimonio - infoitsport : Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna: la romantica dedica per i 25 anni di matrimonio - andreastoolbox : Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna si sono risposati dopo 25 anni di matrimonio - MixzoneRossoblu : ??Kolarov si allontana?? Alexandar #Kolarov, nome accostato a lungo al #Bologna per l’ottimo rapporto con Sinisa… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinisa Mihajlovic

DiLei

e la moglie Arianna Rapaccioni si regalano una giornata unica per le nozze d'argento: l'ex calciatore, ora allenatore del Bologna e l'ex showgirl sono emozionati allo scambio dei ...Inevitabile, infine, un accenno al suo esordio in Serie A a soli sedici anni sotto la guida di, per il quale Donnarumma ha speso parole di grande gratitudine: "Il giorno dell'...Sinisa Mihajlovic e la moglie Arianna Rapaccioni si regalano una giornata unica per le nozze d’argento: l’ex calciatore, ora allenatore del Bologna e l’ex showgirl sono emozionati allo scambio dei vot ...Sinisa Mihajlovic e sua moglie Arianna hanno festeggiato i loro 25 anni di matrimonio in maniera davvero speciale: i due si sono risposati.