Sfruttamento dei migranti: lotta al caporalato in Italia (Di martedì 29 giugno 2021) «Noi esistiamo!». Questo è il grido degli ultimi, degli invisibili, di coloro che per 12 ore sotto il sole cocente vengono sfruttati per garantire frutta e verdura sulle nostre tavole. E’ la voce che si alza per rivendicare quei diritti che ad oggi non esistono, perchè loro comunque vada su quel campo dovranno tornarci. Almeno Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) «Noi esistiamo!». Questo è il grido degli ultimi, degli invisibili, di coloro che per 12 ore sotto il sole cocente vengono sfruttati per garantire frutta e verdura sulle nostre tavole. E’ la voce che si alza per rivendicare quei diritti che ad oggi non esistono, perchè loro comunque vada su quel campo dovranno tornarci. Almeno

Advertising

lauraboldrini : Lo sciopero dei lavoratori dei campi a #GioiaTauro. Una piazza che manifesta per il diritto ad un lavoro sicuro.… - SPatuanelli : L’ennesimo dramma che si consuma nelle campagne del nostro Paese. Le misure che stiamo studiando, insieme al Minist… - FedericoDinca : Sui diritti dei lavoratori c'è ancora molto da fare. Come @Mov5Stelle spingiamo da tempo sul #salariominimo che è g… - periodicodaily : Sfruttamento dei migranti: lotta al caporalato in Italia #Italia #caporalato #migranti - uiltucs : #DalTuoTerritorio ?? I problemi dei lavoratori dei supermercati al centro di un incontro tra i sindacati di categori… -