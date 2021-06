'Servono tutor nello studio e titoli che diano lavoro' (Di martedì 29 giugno 2021) Antonella Polimeni, rettrice dell'Università Sapienza di Roma. perch gli italiani non prendono la laurea? "Purtroppo tocchiamo un argomento non semplice per l'Italia. Dobbiamo agire su più fronti". ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Antonella Polimeni, rettrice dell'Università Sapienza di Roma. perch gli italiani non prendono la laurea? "Purtroppo tocchiamo un argomento non semplice per l'Italia. Dobbiamo agire su più fronti". ...

Advertising

Mibavi1 : @borghi_claudio Se non prescrivono un obbligo...non ci deve essere ! ???? Come strumento per aiutare chi non desidera… -