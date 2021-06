Serie C, campionato inizierà il 29 agosto. Le date del torneo e della Coppa Italia (Di martedì 29 giugno 2021) Il Presidente Ghirelli ha espresso l’auspicio che “la prossima stagione sportiva faccia dimenticare la lunga notte della pandemia” Leggi su itasportpress (Di martedì 29 giugno 2021) Il Presidente Ghirelli ha espresso l’auspicio che “la prossima stagione sportiva faccia dimenticare la lunga nottepandemia”

Advertising

OptaPaolo : 7 - Achraf #Hakimi ha segnato 7 reti nella Serie A 2020/21, solo due difensori dell’Inter hanno realizzato più gol… - zazoomblog : Serie C campionato inizierà il 29 agosto. Le date del torneo e della Coppa Italia - #Serie #campionato #inizierà… - Torrechannelit : Serie C – Campionato al via il 29 agosto - VisPesaro : Il Campionato di Serie C 21/22 inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022. La decisione è stata d… - sportli26181512 : Under 18 finale scudetto: Genoa-Roma 2-1. I grifoni conquistano lo scudetto! -