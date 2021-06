Serie B, Venturato e Cittadella si separano. Il comunicato del club (Di martedì 29 giugno 2021) Il Cittadella ha comunicato di aver risolto il contratto con Roberto Venturato, da oggi non più allenatore. Il comunicato Dopo 6 stagioni, si separano le strade del Cittadella e di Roberto Venturato, arrivato vicinissimo alla promozione in Serie A nell’ultimo campionato. Ecco il comunicato del club: «Le strade del Cittadella e di mister Roberto Venturato si dividono. Dopo una pausa di riflessione, infatti, nella giornata di ieri il tecnico ha deciso di non continuare il suo percorso con il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Ilhadi aver risolto il contratto con Roberto, da oggi non più allenatore. IlDopo 6 stagioni, sile strade dele di Roberto, arrivato vicinissimo alla promozione inA nell’ultimo campionato. Ecco ildel: «Le strade dele di mister Robertosi dividono. Dopo una pausa di riflessione, infatti, nella giornata di ieri il tecnico ha deciso di non continuare il suo percorso con il ...

