Serie A | arbitri cambia il designatore | sarà Rocchi Ricordate la festa d’addio?

Gianluca Rocchi nuovo designatori degli arbitri in Serie A. L'ex fischietto prenderà il posto di Nicola Rizzoli. Oramai sembra tutto pronto. Gazzetta dello Sport anticipa le scelte di Alfredo Trentalange a capo dell'Aia che aveva promesso una rivoluzione diversa, ovvero quella di far parlare di arbitri, ma che si è fermata a qualche sporadica e timidissima apparizione di qualche arbitro in tv. Orsato ad esempio ha ammesso l'errore di Inter-Juve, una delle partite simbolo del degrado arbitrale, che ha portato anche ad una inchiesta de Le Iene.

