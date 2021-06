Sergio Ramos vicino al PSG | si discute del contratto Le ultime

(Di martedì 29 giugno 2021)è sempre piùal PSG: il difensore spagnolo sta trattando i termini del. Leparlerà francese a partire dalla prossima stagione. Ne è sicuro L’Equipe, che ha fatto chiarezza sulla trattativa tra l’ex Real Madrid e il Paris Saint-Germain. Le parti sarebbero disposte a raggiungere un accordo, ma andranno risolti alcuni dettagli. Se dal punto di vista economico non ci sono problemi, a frenare la firma diè la durata del: lui chiede un biennale, il ...

Advertising

cc_eckner : @mufcMPB Varane, while PSG are pursuing Sergio Ramos. - sportmediaset : #SergioRamos ha scelto il PSG. #SportMediaset - andreatarantin1 : @guru_mercato Guru ma novità sul fronte Sergio Ramos? - princemartial : RT @C_U_T_E_BAE: Il ressemble a Sergio ramos hun ?????? - IRebell05 : RT @gianlucaeboli1: Sergio Ramos Juve: accordo vicino col nuovo club! Sta già cercando casa -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Ramos

Manchester City, Paris Saint Germain o Bayern Monaco: sarà una di queste la nuova squadra di. Secondo "Espn", le tre big avrebbero approcciato il 35enne centrale spagnolo, a fine contratto col Real Madrid.starebbe ora valutando pro e contro di ciascuna opzione, dando anche ...Secondo "Espn", i tre club si sono fatti avanti col giocatore MADRID (SPAGNA) - Manchester City, Paris Saint Germain o Bayern Monaco: sarà una di queste la nuova squadra di. Secondo "Espn", le tre big avrebbero approcciato il 35enne centrale spagnolo, a fine contratto col Real Madrid.starebbe ora valutando pro e contro di ciascuna opzione, dando anche ...Sergio Ramos è sempre più vicino al PSG: il difensore spagnolo sta trattando i termini del contratto. Le ultime Sergio Ramos parlerà francese a partire dalla prossima stagione. Ne è sicuro L’Equipe, c ...L'Inter fa sul serio per il colpo dal Barcellona e può approfittare del momento per acquistare l'esterno: pronto uno scambio ...