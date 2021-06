"Sento un demone che mi parla da anni". Così l'amico ha ucciso Chiara (Di martedì 29 giugno 2021) L’arrestato ha 16 anni come la vittima. Si frequentavano ma non avevano una relazione. Una chat lo inchioda Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 giugno 2021) L’arrestato ha 16come la vittima. Si frequentavano ma non avevano una relazione. Una chat lo inchioda

Advertising

codeghino10 : RT @Corriere: La confessione dell’amico: «Ho sentito l’impulso di uccidere. Sento un demone che mi parla da anni» - Corriere : La confessione dell’amico: «Ho sentito l’impulso di uccidere. Sento un demone che mi parla da anni» - sadape54 : RT @Corriere: La confessione dell’amico: «Ho sentito l’impulso di uccidere. Sento un demone che mi pa... - Corriere : La confessione dell’amico: «Ho sentito l’impulso di uccidere. Sento un demone che mi pa... - CosmaiMartina : RT @streamsanjuan: Ho letto ora l'intervista. Non so cosa dire. È come se lui avesse trovato le parole per spiegare quello che sento anche… -