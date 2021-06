Senesi l’intermediario: “Tra le scelte del Napoli ci sarà anche lui. Vi spiego la situazione” (Di martedì 29 giugno 2021) Calciomercato Napoli- Senesi. Stefano Antonelli, operatore di mercato e management che assiste Ricardo Senesi, papà di Marcos Senesi, nel curare gli interessi del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Napoli SU Senesi “Mercato? Qualcosa si farà. Per la prima volta nel campionato italiano cambiano così tanti tecnici, si azzerano i concetti e quindi si cambierà. Ora c’è un’attenzione reale, bisogna stare attenti veramente al bilancio e a quello che si è perso. Riduzione stipendi e attenzione ai costi: si farà anche tanto ma con ... Leggi su napolipiu (Di martedì 29 giugno 2021) Calciomercato. Stefano Antonelli, operatore di mercato e management che assiste Ricardo, papà di Marcos, nel curare gli interessi del calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.SU“Mercato? Qualcosa si farà. Per la prima volta nel campionato italiano cambiano così tanti tecnici, si azzerano i concetti e quindi si cambierà. Ora c’è un’attenzione reale, bisogna stare attenti veramente al bilancio e a quello che si è perso. Riduzione stipendi e attenzione ai costi: si faràtanto ma con ...

