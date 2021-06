Senesi, l'intermediario: "È la prima scelta del Napoli per sostituire Koulibaly" (Di martedì 29 giugno 2021) Stefano Antonelli, operatore di mercato e management che assiste Ricardo Senesi, papà di Marcos Senesi, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si Gonfia la rete condotta Raffaele Auriemma, rilasciando alcune dichiarazioni sul giovane calciatore del Feyenoord. Di seguito sono riportate le sue parole: "Senesi primo della lista del Napoli in caso di cessione di Koulibaly? Inutile parlarne perchè ne abbiamo già parlato tanto. Credo che dal punto di vista tecnico e generale, nonostante ora possa essere Spalletti l'allenatore e Gattuso quello dello scorso anno, il management è ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Stefano Antonelli, operatore di mercato e management che assiste Ricardo, papà di Marcos, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Si Gonfia la rete condotta Raffaele Auriemma, rilasciando alcune dichiarazioni sul giovane calciatore del Feyenoord. Di seguito sono riportate le sue parole: "primo della lista delin caso di cessione di? Inutile parlarne perchè ne abbiamo già parlato tanto. Credo che dal punto di vista tecnico e generale, nonostante ora possa essere Spalletti l'allenatore e Gattuso quello dello scorso anno, il management è ...

