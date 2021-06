Sedicenne uccisa | ha confessato l' amico indagato per omicidio E' stato fermato

(Di martedì 29 giugno 2021) La ragazzina, 16 anni, è stata trovata morta dopo essere scomparsa a Valsamoggia,probabilmente a coltellate. Il giovane èinterrogato dai carabinieri, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, e hail delitto.

1.19 Omicidio 16enne, un amico interrogato E' in atto l'interrogatorio di un giovane della cerchia delle amicizie di Chiara Gualzetti, lanel Bolognese e trovata cadavere a Monteveglio, ai margini di un bosco. Il ragazzo,che quella sera aveva un appuntamento con la 16enne, avrebbe fatto alcune dichiarazioni e ammissioni ...Da 24 ore erano in corso le ricerche leggi anche Treviso, ragazzain un parco a Moriago della Battaglia Il corpo della giovane è stato ritrovato nei pressi di via dell'Abbazia. Era scomparsa ...Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel Bolognese, a qualche centinaia di metri da casa. (ANSA) ...Morta Chiara Gualzetti: la ragazza di 16 anni era scomparsa nel Bolognese nella giornata di domenica 27 giugno ...