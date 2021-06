Sedicenne uccisa a Bologna | l’amico fermato | “Mi dispiace per Chiara | sono confuso”

(Di martedì 29 giugno 2021) (dall’inviata Antonietta Ferrante) – Le foto ‘spavalde’ dei social lasciano spazio alla consapevolezza. “molto dispiaciuto per, per le famiglie, per tutti.molto scosso e”. A poche ore dall’interrogatorio in cui ha confessato di aver uccisoGualzetti, con cui domenica mattina si è incontrato a Montevigno () e che si sarebbe presa una cotta per lui, l’adolescenteper l’omicidio della coetanea, che nel centro per minori del capoluogo emiliano incontra il suo avvocato Tanja Fonzari, non mostra i muscoli ma tutti i suoi 16 anni ...

Ha parlato così Vincenzo, il papà di Chiara Gualzetti, laa coltellate da un coetaneo vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), all'indomani del ritrovamento lunedì del cadavere ...Le foto 'spavalde' dei social lasciano spazio alla consapevolezza. 'Sono molto dispiaciuto per Chiara, per le famiglie, per tutti. Sono molto scosso e confuso'. A poche ore dall'interrogatorio in cui ...(dall’inviata Antonietta Ferrante) – Le foto ‘spavalde’ dei social lasciano spazio alla consapevolezza. “Sono molto dispiaciuto per Chiara, per le famiglie, per tutti. Sono molto scosso e confuso”. A ...Vincenzo, il papà della giovane assassinata: «Ha fatto uno stage da me, sarà uno dei primi alibi che si sta creando. Voglio che mia figlia abbia giustizia» ...