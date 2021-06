Sedicenne uccisa a Bologna L' amico confessa | Ho sentito una spinta superiore

(Di martedì 29 giugno 2021) Ilfermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti hato e ricostruito in maniera lucida e precisa il delitto, ma sul movente ha dato più spiegazioni non comprensibili. Avrebbe detto di...

Sarebbe statada un amico Stando a quanto ricostruito, la ragazzina ha lasciato la sua ... Nelle scorse ore, ilè stato accompagnato, come disposto dal pm della Procura per i minorenni ...Monteveglio Chiara Gualzetti, amicoconfessa . Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazzae trovata cadavere a Monteveglio, in provincia di Bologna, a qualche centinaia di metri ...Il 16enne è caduto in contraddizioni durante l’interrogatorio. Incastrato dalla chat cancellata. Sequestrato il coltello in casa sua: "Chiara voleva morire, l’ho aiutata" ...Il sedicenne fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti ha confessato e ricostruito in maniera lucida e precisa il delitto, ma sul movente ha dato più ...