Se è l’Italia senza regole a danneggiare l’industria del bitcoin

Leggi su wired

(Di martedì 29 giugno 2021)(foto Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)Negli Stati Uniti l’ultimo arresto è di fine maggio. A finire in prigione è un 37enne californiano, accusato dal Dipartimento di giustizia di operazioni sospette tramite una rete di sportelli automatici per cambiare contanti in. Più di 25 milioni di dollari da attività illecite sarebbero stati ripuliti attraverso le casse automatiche (atm, automated teller machine) utilizzate per convertire il denaro in criptovalute. D’altronde, far sparire i soldi attraverso i bancomat perè un gioco da ragazzi e basta un conto anonimo dove depositare le criptovalute. Per ...