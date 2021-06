Scuola Medicina Federico II, innovazioni per formare medici (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Scuola di medicina e Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli si dota del Network di Didattica Avanzata: innovazioni tecnologiche per la formazione di medici e professionisti della Sanità. L’obiettivo è offrire agli studenti una formazione di altissima qualità. La trasformazione delle Lauree in Abilitanti obbliga a ripensare fortemente alla didattica di Area Sanitaria anche a valle della pandemia: entrambe le occasioni impongono non solo un ammodernamento delle metodologie a supporto della didattica, ma anche un sistema di verifica pratica affinché il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadie Chirurgia dell’UniversitàII di Napoli si dota del Network di Didattica Avanzata:tecnologiche per la formazione die professionisti della Sanità. L’obiettivo è offrire agli studenti una formazione di altissima qualità. La trasformazione delle Lauree in Abilitanti obbliga a ripensare fortemente alla didattica di Area Sanitaria anche a valle della pandemia: entrambe le occasioni impongono non solo un ammodernamento delle metodologie a supporto della didattica, ma anche un sistema di verifica pratica affinché il ...

Advertising

zazoomblog : Scuola Medicina Federico II innovazioni per formare medici - #Scuola #Medicina #Federico - anteprima24 : ** Scuola Medicina Federico II, innovazioni per formare medici ** - PaolaLipera : La politica di regime è riuscita ad entrare dovunque anche dove di solito non dovrebbe esistere: nella religione, n… - viaggimperfetti : RT @isolanipercaso: Diamo l'ufficiale benvenuto alla Scuola comunale di antichi mestieri Sistema Rete Musei iblei, nello storico Palazzo Ca… - isolanipercaso : Diamo l'ufficiale benvenuto alla Scuola comunale di antichi mestieri Sistema Rete Musei iblei, nello storico Palazz… -