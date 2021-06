Sconcerti | «Insigne è il nostro miglior giocatore Il vice è Bernardeschi | non è il caso di cambiare»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 29 giugno 2021) A TMW Radio, ieri pomeriggio, Marioha parlato dell’Italia di Mancini, in vista del Belgio, e anche di Lorenzo. “Deluso dalla prova di Verratti e Barella? Barella non è lui da inizio Europeo, è un po’ confusionario e non fa la differenza, che è capace di fare. Forse è meno brillante. Verratti ha fatto un bel primo tempo, poi è scomparso. Ma è normale. Di solito la prima al rientro la fai bene, poi nella seconda fai fatica”. Sue Berardi: “è il. Non abbiamo uno che possa sostituirlo. Ilè ...